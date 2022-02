Také vám chybí? Pět postav, které by si zasloužily vlastní film Mortal Kombat

Doslova desítky let se čekalo na třetí hraný Mortal Kombat. A v minulém roce se konečně odehrála premiéra filmu, jehož produkce byla komplikovanější než plombování zubů Mileeny. Nakonec to ovšem vyšlo a třetí film se po několika odkladech a změnách tvůrců objevil v kinech i na streamovacích službách (kde slavil velký úspěch).

Řekněme si to na rovinu, nebyl to vysloveně zázrak, ale jak poznamenal kolega Emannuel Svoboda (který byl označen za největšího redakčního fandu Mortal Kombatu, což je ovšem fake news, protože tím jsem já), po pár pivkách se to dalo přežít.

Poprvé jsme se dočkali mládeži nepřístupné podívané, nápad na to zasadit děj před samotný turnaj byl kontroverzní, ale také docela neotřelý a svěží, souboje ušly a fatality byly obvykle lahodné. Negativ ovšem bylo víc, než vstřebal Shang Tsung duší. A podle mého názoru byl jednou z největších slabin hlavní hrdina.