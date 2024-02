Láska i nenávist až za hrob. Vybíráme nejikoničtější dvojice z videoher

Říká se, že pro příběh je stejně důležitý padouch, jako je důležitý hrdina. To je asi nejtypičtější případ důležité dvojice, kterou najdete (samozřejmě nejen) ve videohrách. Narazíme ovšem i na dua, která spojuje také jiný vztah než pouze to, že jsou úhlavní rivalové. Může to být přátelství, může to být pokrevní pouto, může to být láska. Tady je několik dvojic, které považujeme za ikonické my.