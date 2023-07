Nejpovedenější pokračování. Občas další díly původním hrám ostudu neudělají

Když vytvoříte něco, co je všeobecně milováno, je to sice fajn, ale nese to s sebou i rizika. Například to, že očekávání v případě pokračování jsou vysoká a je nesmírně obtížné jim dostát. Všichni víme, že třeba ve filmové branži se to příliš nedaří. Samozřejmě existují výjimky, kterými jsou Vetřelci nebo druhý Terminátor, ale obecné přesvědčení je takové, že další díly obvykle čest originálu nedělají.

V herní branži je situace lepší. Důkazů je relativně dost, například se nyní mluví o tom, že čtvrté Diablo je jedním z nejpovedenějších. A samozřejmě je na místě zmínit značku Grand Theft Auto. Ale co třeba jiné série, které zrají jako víno?