Je z toho kult. Nezávislá hra si dává pořádně na čas a fanoušci šílí

Ačkoliv se nejvíce nadějí na odhalení data vydání vkládalo do show Nintenda, byl to nakonec Xbox, kdo loni prolomil mlčení autorů z Team Cherry. Na červnové akci přislíbil, že se fanoušci hry Hollow Knight Silksong dočkají v následujících 12 měsících. Ty však již dávno uplynuly a hra stále není vydaná. Mluvčí týmu se sice těsně před uplynutím této lhůty omluvil, že vývoj hry stále pokračuje, jinak se však komunita musela smířit s tím, že místo přibližného data vydání najednou zase není žádné.

Hra byla oznámena už v roce 2019 a to navíc způsobem, který naznačoval, že už je vývoj docela daleko. Během prezentace Nintendo Treehouse Live právě v roce 2019 jsme už mohli vidět půlhodinovou ukázku ze hry napříč několika levely. Komunita už tehdy (zjevně mylně) nabyla dojmu, že vydání může být už prakticky za rohem, jenže během následujících let zcela utichla komunikace ze strany autorů. Dodnes se na komunitních fórech spekuluje nad tím, zda studio nepostihla nějaká závažná nemoc, vyhoření nebo právní bitvy.

Právě až přehnané mlčení týmu autorů je věc, která komunitu dohání k šílenství. Na jednu stranu má PR zástupce a komunitní manažer studia (ano, Team Cherry takového člověka opravdu má) asi nejlehčí práci na světě, ovšem fanoušky to dohání k šílenství. Existuje nespočet „projektů“, které počítají dny bez vydání Hollow Knight SIlksong, přičemž asi nejznámější je youtubový kanál Daily Silksong News.

Právě ten vydává každý den nové video, kde odpovídá na otázku, zda jsou nějaké nové zprávy ohledně hry. Jak asi tušíte, drtivou většinu dní odpoví, že nejsou, a video končí. Aktuálně je už u 1 010 dní, což jsou necelé tři roky každodenní práce. Komunita okolo této hry je však už tak vyhladovělá po informacích, že se dokonce nedávno rozjely debaty, zda autor tohoto youtubového kanálu nemá v rukávu nějakou novou informaci k příležitosti jubilejního dílu s pořadovým číslem 1 000.

Ačkoliv Daily Silksong News nemá žádné vazby na autorské studio, spekulace ohledně onoho tisícího dílu byly opravdu přehnané. Samozřejmě, že žádné nové informace v tomto díle nezazněly, nicméně šlo snad o největší pozdvižení v komunitě od onoho loňského traileru na show Xboxu. V jednu chvíli čekalo na premiéru tisícího dílu Daily Silksong News skoro deset tisíc diváků.

Daily Silksong News není zdaleka jediný fanoušek, který oddává svůj volný čas této nevydané hře. Najdou se jiní, kteří každý den do chvíle, než hra vyjde, kreslí různé karikatury, poráží dokola ty nejtěžší protivníky z první hry, nebo třeba kouskují původní trailery na jednotlivé snímky a každý z nich pak opatří nějakým vtipným popiskem.

Aktuálně pak třeba komunita na Redditu (r/Silksong) už úplně pustila uzdu fantazii a píší se zde tzv. „silkposty“, což je trolování specifickým způsobem. V podstatě se uplatňuje nepsané pravidlo, že hráči předstírají, jako kdyby hra byla už vydaná. Každý den zde tak najdete docela plodné debaty ohledně různých zákysů ve hře či taktiky, jak přemoci toho či onoho bosse. Vše je samozřejmě vymyšlené.

Reálných informací je skutečně minimum. Před měsícem se otec jednoho z fanoušků rozhodl na vlastní pěst navštívit kancelář studia autorů, kde si s nimi pořídil fotku. Ačkoliv je docela nezodpovědné někomu jen tak vpadnout do kanceláře bez pozvání, lidé z Team Cherry to zjevně vzali s humorem. A pro komunitu to byl důkaz, že studio stále ještě funguje a na hře dál pracuje.

Před dvěma měsíci pak jeden člen týmu poskytl rozhovor na youtubovém kanále BlueSR, kde mimo jiné zaznělo, že práce na hře pokračují a že autoři už mají za sebou několik průchodů hrou. To naznačuje, že by se měla blížit hotovému stavu. Další informace bohužel už nemáme. Vzhledem k tomu, že hra vypadala „skoro hotově“ už před čtyřmi lety je bohužel opravdu nesnadné předvídat další vývoj. Silksongu se můžeme stejně tak dobře dočkat příští měsíc, jako třeba až za dalších pár let. Dokud autoři nepromluví, víc prostě vědět nebudeme a komunita bude dál vesele blouznit.