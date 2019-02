Skvělá plošinovka Hollow Knight dostane brzy pokračování

Hollow Knight z roku 2017 je na první pohled jen další 2D variací na klasickou hratelnost Dark Souls, ovšem je natolik dokonale zpracovaný, že to ani příliš nevadí.

Po těžkých začátcích na Kickstarteru se ze hry stal obrovský hit, kterého se předalo přes milion kopií, a tak jistě nikoho nepřekvapí, že práce na pokračování již začaly.

Autoři se nebudou pouštět do žádných designových veletočů. Hráčům nabídnou přesně to, co se jim v prvním díle nejvíce líbilo, tedy nádhernou ručně kreslenou grafiku, souboje s originálními protivníky (kterých má být až 150 druhů), originální příběh a komplexně navržené úrovně. Datum vydání není doposud oznámeno, jisté je jen to, že hra určitě vyjde na PC a konzoli Nintendo Switch, další však mohou v budoucnu ještě přibýt.