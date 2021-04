Na tuto hru čekají fanoušci jako na smilování. Autoři ale mlčí

Ani nikoho nepřekvapí, že očekáváním u „velkých“ oznamovacích akcí Nintendo Direct dominují hry ze série Super Mario, Zelda či Metroid. Když se však Nintendo rozhodne pustit svým příznivcům přehlídku nových nezávislých titulů Indie World, skloňuje se už skoro dva roky nejčastěji jeden název: Hollow Knight Silksong.

Stačí se podívat do jakékoliv diskuse o nadcházející akci Nintenda, a nemusíte dlouho hledat, abyste narazili na tento název. Když se pak podíváte naopak do nějaké diskuse k právě proběhlé akci, často si přečtete „tak zase žádné zprávy o Silksong“.



Přesně to je případ i aktuální akce Indie World, kde se opět ve velkém objevila třeba na Twitteru hromada proseb, ať už Team Cherry prozradí konečně něco víc. A ono to zase nevyšlo.

Pancakes @PancakesGry oh yeah baby still no silksong news https://t.co/yoPUUbPa3C oblíbit odpovědět

Proč však zrovna po druhém dílu 2D metroidvanie plné ručně kreslených brouků ve fantasy světě tolik hráčů touží?



V první řadě má původní Hollow Knight z roku 2017 od studia Team Cherry status kultu mezi indie hrami. Autorům se povedl totiž skvělý mix plošinovky s volným průzkumem světa a nemilosrdnou obtížností her typu Dark Souls, kdy vás hra tvrdě penalizuje za každou smrt a nic vám nedá zadarmo. Přičtěte si roztomilý fantasy svět hmyzu, v němž odhalujete všechny jeho temné stránky a dobrou podporu ze strany vývojářů, kteří i po vydání hru dále rozšiřovali a je z toho zkrátka jasný hit.

Asi se už teď někdo pozastavuje nad tím, že čekat pouhé čtyři roky na sequel není nic hrozného. Zasmát se v tu chvíli musí třeba příznivci sérií Half Life nebo Duke Nukem. Jenže zde je klíčový fakt, že už téměř před dvěma lety na veletrhu E3 ukázali vývojáři poměrně rozsáhlé demo a zdálo se, že už mají dost práce hotovo.

Na Steamu se pak vzápětí objevilo na produktové stránce datum 12. června 2020. To zde sice moc dlouho nevydrželo, nahradilo jej „TBA“, tedy „datum bude oznámeno“, jenže v komunitě se dál předpokládalo, že hra skutečně vyjde v červnu loňského roku, nebo alespoň nějak blízko tomuto datu. Přinejhorším do konce 2020. Sami autoři přitom nikdy datum nepotvrdili a jediné stále platné prohlášení je z jejich blogu z roku 2019: až to bude hotové.

V komunitě se každopádně s každým dalším Nintendo Directem nebo Indie Worldem šíří frustrace. Autoři byli navíc prakticky po celý rok 2020 zticha, vyjma rozhovoru pro herní časopis Edge na samotném konci roku. I tak ale nejsou příznivci o moc moudřejší a objevují se i pesimistické poznámky, že Silksong nevyjde ani letos a nebo vůbec nikdy.

Aktuálním nešvarem v komunitě je například napadání čerstvě oznámeného projektu Crowsworn, který si půjčuje vizuální styl i do jisté míry hratelnost právě od projektů Team Cherry. Vokální menšina komunity Hollow Knight tak osvědčuje autory Crowswornu z plagiarizace, zbytek se za ně spíše stydí. I to je patrně jedním z projevů oné frustrace nad nedostatkem informací ohledně Silksongu.

Že to jde autorům z Team Cherry pomalu, naznačuje i třeba fakt, že Silksong mělo být pouze DLC pro původní hru. Při jeho vytváření však zjistili, že je zde tolik dobrých nápadů, že by to patrně vystačilo na celou hru. A tak museli značnou část původního plánu změnit tak, aby už hra nebyla pevně vázána na titul z roku 2017.



Autoři se každopádně nechtějí pouštět do žádných designových veletočů. Hráčům hodlají nabídnout přesně to, co se jim v prvním díle nejvíce líbilo, tedy nádhernou ručně kreslenou grafiku, souboje s originálními protivníky (kterých má být až 150 druhů), originální příběh a komplexně navržené úrovně.



Novou hrdinkou se stane postava Hornet, která bude ovládat sérii nových schopností, dostane se také na vyrábění předmětů a zlepší se i systém questů. Jisté je pak zatím jen to, že hra určitě vyjde na PC a konzoli Nintendo Switch, další však mohou v budoucnu ještě přibýt.