Indie World potvrdil Želvy Ninja na Switch a ukázal Oxenfree II

Středeční Indie World představil kanonádu trailerů z nezávislých her, občas doplněnou o komentář vývojářů. Majitelé Switche se mohou radovat, že chystaná mlátička Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dorazí i na jejich platformu.

Potěšilo oznámení 2D skatové hry OlliOlli World, která koncem roku vyjde i na PC a další konzole. Na Switch se podívají i výborné závody art of rally a připomněl se i dávno oznámený remake on-railové střílečky House of the Dead. V závěru jsme se dočkali oznámení Oxenfree II: Lost Signals, které vyjde i na PC.