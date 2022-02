ANKETA: Plánujete se ještě vrátit k Cyberpunku 2077?

Honza Strachota: Otázka jako šitá mně na míru. Rozbil jsem prasátko a výrazně posílil svůj hlavní stroj, takže se konečně dá očekávat, že si hru budu moci zahrát bez citelných kompromisů, tedy už dává smysl si ji pořídit. Záměrně jsem se článkům o Cyberpunku vyhýbal, abych se nedozvěděl moc spoilerů. Vím jen, že když hra vyšla, dávala mašinám pořádně zabrat a byly v ní celé roje much. Touto dobou už by snad s mouchami nemusel být tak velký problém, takže až se vzpamatuju z dardy za grafárnu, Cyberpunk 2077 si nejspíš pořídím a zahraju.

Co přináší nový patch?

Ondřej Martinů: Patch 1.5 už zkouším na PC, ačkoliv jsem celou hru dohrál před rokem hned po vydání. Už po vydání jsem na dostatečně výkonném PC se hrou neměl větší problém a užil jsem si ji. Od nového patche jsem čekal hlavně nárůst výkonu a četl jsem, že spoustě lidí se skutečně zlepšil. Na mé sestavě (Ryzen 5 3600, RTX 3070 Ti) hra funguje v podstatě stejně jako předtím, tedy že si stále na ray-tracing musím bez využití DLSS nechat zajít chuť, pokud nechci, aby mi FPS nepadaly někam k 25. S DLSS Balanced už hra funguje v rozlišení 1440p, vysokými detaily a ray-tracingem na slušných 70–80 FPS.

Až tedy na to, že jsem si konečně odehrál poslední začátek hry, který jsem ještě neviděl, mě do hry nic moc zpátky neláká. Vzbuďte mě, až vyjde nějaké DLC s novým obsahem. A raději CD Projekt někdo popožeňte v přípravě vylepšené verze Witchera 3.

Honza Lysý : Ještě jsem ani pořádně nezačal, tím pádem se chystám, až budu mít trochu více času. Ale přiznám se, že to není nejvýše na mé „čekací“ listině, tím pádem si nejsem jistý, kdy si to intenzivněji vyzkouším.

Honza Žďárský: Určitě ano. Cyberpunk je pro mě hra s velkým potenciálem, která byla omylem vydána o pár let dříve. Tvůrci snad jdou cestou No Man’s Sky, kdy místo dalších slibů na sociálních sítích raději na pár měsíců/let zmizí a pracují na hře. Před pár dny proběhl živý stream vývojářů, kteří se pochlubili aktuálním stavem hry. Je na ní vidět dost práce, nicméně toho ještě mají dost před sebou. Zvlášť, pokud tvůrci mají v plánu splnit všechny sliby. Osobně jsem ve hře strávil okolo stovky hodin, nicméně jsem příběhovou kampaň nedokončil a nechal jsem si ji na chvíli, kdy bude Cyberpunk v lépe hratelném stavu. Určitě se tedy k Cyberpunku vrátím, nicméně pravděpodobně ne hned, jelikož nepředpokládám, že se dočkáme všech změn a oprav v rámci jednoho patche.

Honza Srp: No jistě, už ho zase hraju. Před dvěma roky bylo vzhledem k nedostatku času na recenzování poměrně stresující, a i když jsem si hru rozhodně užil, není to to samé, jako když se v tom akorát tak velkém otevřeném světě můžete pohybovat, jak se vám zachce. Krátce po napsaní recenze jsem navíc musel vrátit půjčený počítač a na své soukromé „plečce“ už jsem Cyberpunk raději ani nezkoušel pustit.

Jsem sice teprve na začátku, ale už jsem se zase skvěle vymyšleným světem nechal pohltit. Nechtěl bych teď být v kůži kolegů, kteří se nechali ovlivnit internetovými křiklouny a hru hodnotili pod 80 %, toto opravdu není GTA, aby byla nefunkční policie nebo umělá inteligence civilistů validním argumentem. Pro tento druh hry je důležité především vyprávění příběhu a z tohoto hlediska se Cyberpunku může rovnat jen málokdo. Ale to je jedno, ta hra je prostě famózní (za mě lepší než Zaklínač 3) a kdo to tam nevidí, má zkrátka smůlu.

Ondřej Zach: Rozehrál jsem ho tehdy na Xboxu Series X a pak jsem si řekl, že počkám. V plánu ho pořád mám, nicméně vzhledem k tomu, jaká nálož her, na které se těším, míří na Switch, tak to zatím není na pořadu dne. Přece jen si to chci užít a na to potřebuji víc času.