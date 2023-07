Vždy před uvedením nového dílu Call of Duty se vývojáři prsí tím, jak že bude jejich hra realistická a kolik práce si dali s detailním vymodelováním všech skutečných zbraní. O pár měsíců později už ale píšeme titulek „Zpěvačka Nicki Minaj míří do Call of Duty“ a nikomu to vlastně nepřijde divné. K dispozici bude od startu páté sezony.