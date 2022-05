Změna žánru asi nepomůže, Sker Ritual pořád působí béčkově

Maid of Sker z roku 2000 byla průměrnou hororovou schovávačkou, která těžila jen z originálního zasazení inspirovaného velšským folklorem. Kromě spousty žánrových klišé si z ní pamatujeme už jen pomalý pohyb hráčova avatara (viz naše recenze). Chystané pokračování má být oproti tomu týmovou střílečkou, ne úplně nepodobnou zombie klasice Left 4 Dead. Jenže první zveřejněný trailer příliš nadějí nevzbuzuje, a vzhledem k tomu, jak je v tomto žánru nyní nabito, bychom si na úspěch hry nevsadili. Ale uvidíme, vyjít by měla již letos na PC a nové konzole.