Závěrečný filmeček z WoW: Sanctum of Domination je venku

Nejnovější patch pro MMORPG World of Warcraft: Shadowlands nazvaný Chains of Domination je venku už týden, aktuálně se ovšem zpřístupnila jeho důležitá část: raid Sanctum of Domination. Pokud vám nevadí spoiler a chcete se podívat, jak to dopadne, tedy na závěrečný filmeček, máte níže možnost. Scénáristé Blizzardu se ovšem moc nepředvedli, toto už je vážně hodně špatné.