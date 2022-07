Wrath of the Lich King Classic vyjde koncem září

Wrath of the Lich King (dobová recenze na Bonuswebu) patří mezi nejlepší expanze MMORPG World of Warcraft a 26. září se vrátí ve verzi Classic. Hráči si tak budu moci znovu prožít tragický příběh Arthase, vydají se do Northrendu a připomenou si původní verzi vůbec první hero class – Death Knighta.

Tehdejšími novinkami expanze dále byla profese Inscription a zpřístupnily se achievementy. Hráči Burning Crusade Classic mohou nyní levelovat rychleji, zisk zkušeností se zvýšil o 50 procent, a to až do vydání Wrath of the Lich King Classic. I tato expanze spadá pod současné předplatné World of Warcraftu.