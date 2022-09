Vychutnejte si ikonické intro WoW: Wrath of the Lich King ve 4K

V souvislosti s aktuálním spuštěním World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, což je návrat vynikající expanze z roku 2008, se do popředí opět dostává i ikonické intro. A právě to Blizzard remasteroval, takže si ho nyní můžete vychutnat rovnou ve 4K. Nutno říci, že i po letech je to naprostá paráda a kvalita, které se současná produkce Blizzardu bohužel ani nepřibližuje.