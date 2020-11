Vyzkoušejte si obrovské demo Dragon Quest XI S

PC verze japonského RPG Dragon Quest XI S vychází 4. prosince, na Steamu už si můžete vyzkoušet demoverzi. A není to žádný drobek, vydržet by vám měla až 10 hodin, což je víc, než trvá dohrát spoustu dnešních AAA hitů. Váš postup se přenese do plné hry, navíc za dokončení získáte speciální předmět.