Bojovník Paul Phoenix bude mít v osmém Tekkenovi jiný účes

Na to, ře se autoři seriálových adaptací známých herních hitů nedrží svých předloh příliš úzkostlivě, už jsme si tak nějak zvykli, ostatně takový Zaklínač má daleko závažnější problémy než jsou černošští elfové (viz náš článek). To, co provedli vývojáři z Bandai Namco oblíbenému Paulovi v chystaném osmém dílu bojovky Tekken budeme nejspíše vydýchávat ještě dlouho. Na místo ikonického „sloupu“ z vlasů bude mít tentokrát drsný motorkář jen obtížně pojmenovatelný rozcuch.