Bojovka MultiVersus ukončí v červnu provoz. Ale vrátí se příští rok

Když loni free 2 play bojovka MultiVersus vyšla, stal se z ní okamžitě hit. Tvůrci dobře okopírovali styl úspěšné řežby Super Smash Bros. Ultimate od Nintenda, jen s postavičkami od Warner Bros. Mezi sebou se tak mlátí Tom & Jerry, Batman, Bugs Bunny či Arya Stark ze Hry o trůny. Jenže o půl roku později přišla o 99 procent hráčů.

To je zřejmě důvod, proč se tvůrci rozhodli hru vypnout. Zároveň ovšem oznámili, že se začátkem roku 2024 vrátí. Zní to divně, ale MultiVersus běžel celou dobu v režimu otevřené bety, která nyní podle tvůrců skončí. Z digitálních obchodů půjde stáhnout do 4. dubna, hratelná zůstane do 25. června.

Tvůrci získané zkušenosti a zpětnou vazbu použijí jako odrazový můstek k další fázi MultiVersusu. Přepracovaná hra se vrátí začátkem příštího roku, hráči o svůj postup samozřejmě nepřijdou.

„Víme, že nás čeká ještě hodně práce. Díky tomu máme jasnější představu o tom, na co se musíme zaměřit, konkrétně na obsahovou kadenci nových postav, map a režimů, které vám poskytnou více způsobů, jak si hru užít, spolu s aktualizovaným síťovým kódem a dalšími vylepšeními v oblasti matchmakingu. Na základě vaší zpětné vazby také přepracujeme systém postupu a podíváme se na nové způsoby, jak se ve hře spojit s přáteli,“ píše se na oficiálních stránkách.

Otázkou samozřejmě je, zda se podaří nalákat hráče zpátky. A hlavně si je udržet. Pokud ne, zpráva o úplném konci by na sebe nenechala zjevně dlouho čekat. Ostatně letos v únoru už skončilo deset online her. Ale to už předbíháme.