Shadow of the Tomb Raider přidává podporu next-gen konzolí

Nečekaná, nijak nepropagovaná aktualizace 2.01 akce Shadow of the Tomb Raider přidává na PlayStationu 5 podporu rozlišení 4K a snímkování až 60 FPS. Poslední patch přitom vyšel v roce 2019. Britský Eurogamer také informoval, že hra má na Xbox Storu nyní nálepku „Optimised for Xbox Series X / S“. Využívá tedy možností nového hardwaru. Recenzi hry naleznete na Bonuswebu zde.