Remake Destroy All Humans! 2 nevyjde na starých konzolích

Přestože originál vyšel už v roce 2006 a první díl vyšel kromě PC i na PS4, Xbox a Nintendo Switch (viz naše recenze), remake Destroy All Humans! 2 vyjde jen na next-genu. Důvod je především ten, že autoři chtějí daleko větší a detailnější svět, než jim „starý“ hardware umožní rozpohybovat, prozradil kreativní ředitel projektu Stefan Schmitz pro magazín The Escapist.