Ratchet & Clank nebudou na PC vyžadovat SSD disk

Ratchet and Clank: Rift Apart je jednou z mála her, které vyžadovaly ke svému běhu nextgen hardware, to už brzy nebude platit. Chystaná PC verze má totiž velmi nízké minimální nároky a dokonce nebude vyžadovat ani superrychlý SSD disk, který byl tehdy podle vývojářů jedinou možností, jak rozpohybovat unikátní mechaniku proskakování skrze portály (viz naše recenze).