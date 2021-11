Podívejte se, jaké hry se nejvíce hrály v prvním roce éry PS5

Dnes je to přesně rok ode dne, kdy byla ve světě uvedena nová konzole PlayStation 5. Bohužel i dnes jde o těžce nedostatkové zboží, které nebude mnohým k dispozici ani na Vánoce (viz náš článek). Z tohoto důvodu ani moc nepřekvapí, že mezi desítkou nejhranějších titulů (via oficiální stránky Sony) nové konzole je jen jediná exkluzivita, Demon’s Souls si jinde než na PS5 zatím nezahrajete. Všechny ostatní jsou k dispozici i pro minulou generaci:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22