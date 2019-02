Private beta The Division 2 poběží od 7. do 10. února

Uzavřená beta očekávané akční hry na hrdiny The Division 2 poběží od 7. do 10. února na PC, PlayStation 4 i Xboxu One. Přístup mají garantovaný ti, kdo si hru předobjednali buď digitálně, nebo u některého z vybraných prodejců. Všichni ostatní mohou zkusit štěstí a na oficiálních stránkách se do bety přihlásit. Hra vychází 15. března.

The Division 2