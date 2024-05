Lidé na Twitchi závodí v pečení, nejrychlejší zvládnou sušenky za 4 minuty

Čas od času na našich stránkách píšeme o fenomenálních výkonech ze světa speedrunningu, tedy překonávání videoherních rekordů. Některé z nich jsou vskutku působivé (viz třeba dohrání všech Falloutů během pouhých dvou hodin), jiné spíše bizarní (například když hráči The Sims 4 soutěžili v tom, komu nejrychleji odebere sociálka dítě), vždy však od účastníků vyžadují pečlivé plánování a bezchybnou exekuci.

Všechny z nich zatím byly omezeny schopností dokonale zacházet s herními ovladači, aktuálně populární cookie challenge ovšem vyžaduje daleko praktičtější dovednosti – jeho podstatou je totiž co nejrychlejší upečení dvanácti sušenek (cookies).

Proč o tom píšeme v magazínu o počítačových hrách? Inu protože celá výzva vznikla mezi fanoušky hry Cookie Clicker. Jednoduchá internetová hříčka, kterou Francouz Julien Thiennot v roce 2013 vytvořil během jediné noci, se stala nepravděpodobným hitem. Hráč přitom nemá za úkol nic jiného než zběsile klikat na obrázek sušenky, za což získává body, které může utratit za různá vylepšení pro jednodušší klikání a sbírat body o to rychleji. Věřte nebo ne, tato repetitivní činnost už za deset let přilákala statisíce fanoušků, z nichž mnozí soutěží, kdo rychleji dosáhne vyššího score.

Spíše jako vtip nakonec vznikla i kategorie, kdy mají hráči za úkol místo neproduktivního klikání upéct skutečné sušenky. Pravidla jsou poměrně striktní, kromě seznamu povolených i zakázaných ingrediencí a kuchyňských nástrojů, v nich najdeme i takové detaily, jako že soutěžící například nesmějí dopředu odvažovat suroviny, nebo normy na tvar, velikost a strukturu výsledných sušenek, které pak musí každý po vystydnutí ochutnat, aby dokázal, že jsou skutečně poživatelné.

První zaznamenané pokusy trvaly kolem dvaceti minut, což je asi tak běžný čas, za který netrénovaný člověk dokáže sušenky podle receptu vytvořit. S probíhajícími lety se rekord snižoval o minuty, pak se ale do věci vložila streamerka QTCinderella a čas dokázala srazit pod 4 minuty.

