Nádherný Lego set podle Zeldy je konečně skutečností, ale ta cena

Konec spekulací, Lego ve spolupráci s Nintendem chystá na letošní rok nádhernou sadu na motivy slavné herní série The Legend of Zelda. Fanoušci se ovšem musí připravit na to, že novinka jim provětrá peněženku.