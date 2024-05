Hráče šokovala cena digitálního oblečku, stojí jako zájezd k moři

Osmadvacetiletý Korejec I Sang-hjok je bez debaty největší hvězdou hry League of Legends a dost možná i e-sportu jako takového. Opakovaně vyhrál, co se dalo, je držitelem mnoha rekordů a od protihráčů si vysloužil drsňáckou přezdívku Nezabitelný král démonů.

League of Legends je jednou z nejpopulárnějších e-sportových her.

Nyní se stal i prvním člověkem na světě, který byl provozovateli hry uveden do síně slávy, což provází pořádné oslavy. V League of Legends nyní probíhá speciální událost, během níž lidé mohou získat různé tematické ozdoby. To však není vše, největší fanoušci si můžou zakoupit i unikátní digitální oblečky pro Fakerovu oblíbenou postavu Ahri. To samo o sobě není až tak výjimečné, podobně to funguje ve většině free 2 play her, zarážející je v tomto případě cena.

I Sang-hjok alias Faker sám hraje bez jakýchkoliv kosmetických doplňků.

Už ten nejlevnější stojí přes tisíc korun, za tu cenu ovšem dostanete jen jeden skin, ikonku a pár méně významných cetek. Nejdražší varianta, která obsahuje nejlepší verzi oblečku, unikátní animace, emotikony a další kosmetické doplňky se prodává za desetinásobek.

„Tato verze je sice dražší, ale má být velmi upomínková, s dosud nikdy neimplementovanými funkcemi,“ obhajuje společnost Riot svoji cenotvorbu rozezleným fanouškům. Ti ovšem na sociálních jen těžko skrývají zklamání. „Byl jsem si jistý, že je to překlep,“ diví se jeden z nich, jiný zase připomíná, že vydělávat na fanoušcích člověka, který sám z přesvědčení žádné kosmetické doplňky nepoužívá, je absurdní.

Na druhou stranu lze předpokládat, že se najde spousta lidí, kteří si doplňky koupí. Takovým hráčům se říká velryby a cynicky řečeno jsou to právě oni, kdo platí zábavu té části publika, která naopak z přesvědčení hraje jen zdarma. Obzvláště smutné to je v případě, že se takto nechají zaháčkovat lidé, pro něž to představuje výrazný zásah do domácího rozpočtu (viz náš článek).