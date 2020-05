Příští datadisk k The Sims 4 bude o ekologii

Tématem dalšího rozšíření pro oblíbený „simulátor života“ The Sims bude ekologie. „Nastěhujte se do komunity spolutvůrců a pomozte svým sousedům rozhodnout o projektu veřejného prostoru, snižte svou zátěž na životní prostředí a sledujte proměnu celého sousedství,“ lákají Electronic Arts na přídavek nazvaný Eco Lifestyle, který vyjde již 5. června 2020 na PC/Mac, Xbox One a PlayStation 4.