Příběh mrazivého Frostpunku se uzavře dvacátého srpna

Poslední přídavek pro skvělou strategii Frostpunk (viz naše recenze) vyjde ještě do konce prázdnin. On the Edge se bude odehrávat po událostech původní hry, nabídne spoustu nových úkolů a vylepšený systém diplomacie. Vychází již 20. srpna na všech platformách, kde se hra dosud objevila.