Předplatitelé PS Plus dostanou v srpnu Yakuzu 7 a remake Tonyho Hawka

Sony sice nedávno rozjela vlastní variaci na předplatné Game Pass (viz náš článek), to však neznamená, že by to bylo na úkor dosavadní služby PS Plus. V její nejlevnější verzi Essential najdeme i tento měsíc tři zajímavé tituly. Tedy vlastně čtyři: remake Tony Hawk’s Pro Skatera (naše recenze) totiž obsahuje rovnou dva první díly kultovní série. Kromě toho se můžete těšit na skvělou Yakuzu 7 (naše recenze) a první Little Nightmares (naše recenze).

PlayStation @PlayStation PlayStation Plus Monthly Games for August:



Yakuza: Like A Dragon

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Little Nightmares



Full details: https://t.co/Z6EvJSmZAg