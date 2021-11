V Pokémon Unite začala sezona s battle passem Sun, Sun Sunshine

Až do 19. prosince poběží v MOBA hře Pokémon Unite nová sezona, jejíž součástí je battle pass nazvaný Sun, Sun, Sunshine. Ano, je to trochu zvláštní, ale co už. Každopádně hráči, kteří si battle pass koupí, získají hned na první úrovni Charizarda v obleku s brýlemi a na šedesáté Venusaura v letním skinu. Neplatící hráči se musí spokojit s Aoes lístky a trochou předmětů určených k vylepšování výbavy. Více prozradí video níže.