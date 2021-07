Ve středu vychází Pokémon Unite, pre-load už je k dispozici

Pouhý den nás dělí od vydání free 2 play MOBY Pokémon Unite na Switch. Pokud se nechcete zdržovat, herní data si můžete stáhnout už dnes. Hra ukousne 928 MB, nicméně je nutné počítat s tím, že velikost se bude s novými aktualizacemi zvětšovat. Kdo se do hry přihlásí do 31. srpna, získá zdarma mytického pokémona Zeraoru. Majitelé telefonů a tabletů s iOS a Androidem si na vydání hry počkají do září. Samozřejmostí jsou funkce cross-save i cross-play.