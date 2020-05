Celkové prodeje konzole PlayStation 4 jsou přes 110,4 milionu

PlayStation 4 se začal prodávat v listopadu 2013 a od té doby se k 31. březnu 2020 prodalo 110,4 milionu kusů. V posledním čtvrtletí fiskálního roku (od ledna do března) se prodalo 1,5 milionu kusů konzolí, zatímco loni ve stejném období to bylo 2,6 milionu. Službu PlayStation Plus si platí 41,5 milionu uživatelů, což je meziroční nárůst o 5,1 milionu. Finanční zpráva potvrdila, že Sony i nadále počítá s letošním vydáním PlayStation 5.