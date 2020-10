Videohernímu průmyslu rostou tržby, vývoj her se však může opozdit

Podle výzkumné společnosti Newzoo by měl globální trh videoher dosáhnout v letošním roce tržeb ve výši 159,3 miliardy dolarů. To představuje meziroční nárůst ve výši 9,3 procenta. Hlavní podíl na tomto růstu mají trhy v asijsko-pacifickém regionu. Počet hráčů každoročně roste a v roce 2023 podle Newzoo přesáhne hranici tří miliard.

Dopady pandemie nemoci covid-19 však nemusí být pouze pozitivní. Podle některých se mohou odrazit i ve vývoji. To kupříkladu uvedl generální ředitel japonské společnosti Square Enix, která počítačové hry a videohry vyvíjí a publikuje. Mezi její nejznámější tituly patří Final Fantasy, Dragon Quest či Kingdom Hearts.

Yosuke Matsuda, generální ředitel společnosti, tvrdí, že vývoj nových her je v poslední měsících omezen. Včasná produkce některých nových titulů je z toho důvodu ohrožena. „Prodeje v posledních měsících rostou. Nelze však přehlížet i negativní dopady pandemie. Vývoj nových her má zpoždění,“ uvedl pro Financial Times.

U některých her je modelování tak náročné, že se ho musí účastnit i skuteční herci. Aby se však šíření viru předešlo, je takové modelování v současné době vyloučené. Společnost Square Enix tak již oznámila, že některé tituly budou na trh uvedeny s několikaměsíčním zpožděním. Například next-gen verze Marvel’s Avengers (na PlayStation 5 a Xbox Series X/S), která plně využije možností nového hardwaru, vyjde až během příštího roku.

Pandemie podle generálního ředitele dopadá i do oblastí, jako je spotřebitelovo chování. „Zákazníci stále méně navštěvují kamenné obchody, raději nakupují online. Prozatím nevíme, jak moc nás tato změna ovlivní,“ tvrdí.



Nejpříjemnější chvíle neprožívá ani globální e-sport. Ačkoliv i toto odvětví se mělo dočkat meziročního růstu příjmů, dopady koronaviru se podle odborníků nakonec promítnou více, než původně odhadovali.

Akce, u kterých se předpokládá přímá účast diváků v hledišti, byly ve velké míře zrušeny či odloženy. Menší prodeje vstupenek či reklamního zboží se v tržbách také citelně projeví. Odborníci očekávají i menší příjmy v oblasti sponzorství. Portál Newzoo odhaduje, že tržby v oblasti e-sportu vyšplhají pro letošní rok na více než 950 milionů dolarů. Původní odhady byly však o 25 milionů dolarů větší.

Úspěch však zažívají čeští tvůrci

Daří se ale českým videohrám. Obrat českých počítačových herních společností dosáhl loni 4,5 miliardy korun, vzrostl tak meziročně zhruba o pětinu. Letos by měl vzrůst na více než pět miliard korun. Proti roku 2017 tak bude obrat skoro dvojnásobný.

Navýšení prodejů pak potvrzují i české e-shopy. V prvních dnech po vyhlášení ochranných opatření se prodej herních konzolí a videoher na internetu podle srovnávače Heureka zvýšil o stovky procent.