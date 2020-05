Týmová střílečka Overwatch oslaví 24. května čtyři roky od vydání, nicméně k tomu navázaný event běží už nyní a potrvá až do 9. června. Co to znamená? Samozřejmě kupu nových kosmetických předmětů, přičemž některé skiny jsou velmi povedené.

Pokud se během konání eventu přihlásíte do hry, získáte za to legendární výroční loot box, který obsahuje alespoň jeden legendární předmět. Takže pokus se chcete zase na chvíli vrátit, je právě ideální čas.