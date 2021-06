Back 4 Blood by chtěl být duchovním nástupcem populární kooperativní akce Left 4 Dead. Warner Bros. hru detailněji představí v neděli 13. června, v rámci Summer Game Festu jsme se ovšem dočkali oznámení bety.

Ta nejprve poběží od 5. do 10. srpna, ale přístup do ní budou mít pouze ti, kteří si hru předobjednají (Early Access). Od 12. do 16. srpna ovšem bude následovat otevřená beta pro všechny, a to na PC a nových i starých konzolích. Registrovat se můžete zde, níže je pak nový trailer.