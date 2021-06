Nový přídavek do Army 3 se odehrává na hranicích Československa

Česká válečná simulace Arma 3 se rozšířila o další datadisk. V Iron Curtain se vrátíme do alternativní minulosti v roce 1980 a vyzkoušíme si, jaké by to bylo, kdybychom se ruským okupantů pokusili vzepřít vojenskou silou. Bohužel hra neobsahuje příběhovou kampaň, ale jen několik předpřipravených scénářů.