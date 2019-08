Nerdovská akce Travis Strikes Again vyjde v říjnu na PC a PS4

Nerdovská a značně bizarní akce Travis Strikes Again: No More Heroes vyšla v lednu exkluzivně na Switch (číst recenzi na Bonuswebu). V definitivní edici se podívá letos 17. října také na PC (Steam) a PlayStation 4. Není to hra pro každého, ale pokud vám sedne její šílenost a rozluštíte popkulturní odkazy, užijete si ji.