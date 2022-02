Horizon Forbidden West byl odložen, aby se tvůrci vyhnuli přesčasům

Akční hra na hrdiny Horizon Forbidden West je od pátku 18. února v prodeji a sbírá jedno pěkné hodnocení za druhým, ostatně přečtěte si naši recenzi na Bonuswebu. Hra podle původních plánů měla vyjít už loni a tvůrci by to i stihli, ovšem za cenu velkých přesčasů. A těm se chtělo vedení studia vyhnout.

„Lidé by také měli mít možnost odpočívat a vzít si dovolenou, například s rodinou a přáteli. To také hrálo roli při rozhodování o vydání hry až nyní,“ řekl ředitel hry Mathijs De Jonge serveru nu.nl (via Games Industry).