Toto jsou červencové hry s Games with Gold

Microsoft odhalil čtveřici her, které během července získají předplatitelé služby Games with Gold. Beasts of Maravilla Island na Xbox One a Series X/S je casual záležitost, v níž hráč fotografuje divokou přírodu. Dostupná bude od 1. do 31. července. Relicta je puzzle hra založená na hrátkách s magnetismem a gravitací. Dostupná bude od 16. července do 15. srpna. Součástí jsou opět i dvě hry pro Xbox 360, které je ovšem možné hrát v rámci zpětné kompatibility i na nových xboxech. Od 1. do 15. července si předplatitelé budou moct přidat stavění zábavního parku Thrillville: Off the Rails, od 16. do 31. července pak diablovku Torchlight. Jak vidno, žádná sláva to není, prim už dávno hraje Game Pass, který aktuálně láká například na skvělé Želvy Ninja či FIFU 22.