Čtvrteční State of Play ukáže 18 minut z Ghost of Tsushima

Sony ve čtvrtek 14. května v 22:00 odvysílá svůj pořad State of Play, který se bude věnovat výhradně očekávané samurajské exkluzivitě Ghost of Tsushima. V osmnácti minutách uvidíme gameplay záběry ze hry, které zahrnují souboje i průzkum herního světa. Sony dopředu upozorňuje, že v pořadu nezazní nic, co by se týkalo připravované konzole PlayStation 5. Hra vychází 17. července na PlayStation 4.