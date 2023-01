Zúčastněte se multiplayerového testu strategie Company of Heroes 3

Měli byste chuť otestovat očekávanou strategii Company of Heroes 3 dříve, než vyjde 23. února na PC? Máte příležitost. Aktuálně se chystá multiplayerový tech test otevřený pro všechny. Jak na to? Zamiřte na stránku na Steamu a klikněte na položku Request Access. A to je vše. Testování začne ve středu 11. ledna – pokud si přístup vyžádáte před, budete upozorněni až test začne, pokud už testování běží, mělo by se jít připojit hned.