Česká vesmírná hra Space Worthy vstoupila do předběžného přístupu

Kampaň na komunitní financování sice nevyšla, naštěstí to však neznamená, že by byl vývoj českého vesmírného simulátoru Space Worthy ukončen. Hra aktuálně vstoupila do režimu early access, kde si ji můžete za cca 120 Kč vyzkoušet, a podílet se tak na jejím vývoji. Více o hře si přečtěte v našem starším článku.