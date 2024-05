Pastrňákova rána do srdce ukončila sny o zlatu, reagují švýcarská média

„Velký boj zůstal bez odměny. Švýcarsko se ve finále muselo sklonit před Českem,“ nadepsal svůj text server listu Blick. „Sen se rozplynul,“ zní titulek deníku Berner Zeitung.

Web listu Neue Zürcher Zeitung v hodnocení zápasu vypichuje silnou švýcarskou obranu a výkon brankáře Leonarda Genoniho, na něhož „bylo znovu spolehnutí“. „V 50. minutě byl však i Genoni překonán, když po přihrávce obránce Tomáše Kundrátka skóroval Pastrňák razantní přímou střelou,“ líčí server.

Blick píše, že Pastrňákova rána do švýcarského srdce ukončila sny o zlatu. „Hvězda NHL Pastrňák svým gólem přivádí publikum do první extáze,“ popisuje. „Gól do opuštěné brány pak spouští druhou vlnu euforie. A dělá z české zlaté pohádky skutečnost“.

Před vítěznou ranou přitom podle listu Berner Zeitung v hale stoupal tlak. „S přibývajícími minutami třetí třetiny se zdálo, že Švýcarsko má soupeře tam, kde chce. Čím více se blížilo prodloužení v tomto bezbrankovém utkání, tím větší byl tlak na domácí.“

Ani Pastrňákův gól ale nemusel být podle Berner Zeitung rozhodující, protože po něm Švýcaři začali hrát odvážně a velmi útočně a vytvořili si několik šancí. „Skončilo to divoce, ale pro Švýcarsko tragicky: ve třetím finále mistrovství světa od roku 2013 utrpělo třetí porážku a Česká republika je mistrem světa.“

Neue Zürcher Zeitung míní, že pro Čechy nemohlo být mistrovství jako celek ani o trochu lepší. Organizátorům se totiž podařilo dosáhnout i nového diváckého rekordu.

Také ze strany týmu alpské země šlo podle listu o fantastické mistrovství, je ale otázka, jaká budoucnost čeká hokejovou reprezentaci. „Navzdory stříbru má Švýcarsko zlatou generaci - ale jak dlouho ještě?“ ptá se deník v komentáři.