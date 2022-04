Česká vědecká hra Space Worthy bojuje na Startovači o finanční podporu

Oproti Bulánkům (viz náš článek) a Poldovi (viz náš článek) má Space Worthy nevýhodu v tom, že jde o novou značku. Na druhou stranu to ovšem znamená, že svůj koncept neopírá jen o nostalgické vzpomínání na dávno ztracené dětství a pokouší se nabídnout něco nového.

Za projektem stojí jediný člověk, programátor Lukáš Čulen, a tak jsou jeho finanční požadavky opravdu skromné. I těch 80 000 korun pro zcela neznámý projekt s nepříliš pohlednou grafikou ovšem vypadá pár dnů od začátku kampaně poměrně ambiciózně.

A o čem tedy Space Worthy vlastně bude? Lukáš o své hře s nadsázce mluví jako o Portalu bez portálů, ve smyslu, že hráče čeká mnoho vědecky orientovaných hádanek, jejichž řešení je omezeno na ohraničený prostor. Stanete se studentem na vědeckém táboře, kde se něco děsivě pokazilo, a tak budete muset využít všechno dostupné vybavení k tomu, abyste zachránili své učitele a spolužáky.

Kromě klasického honu za nezbytnými surovinami to znamená i to, že se budete muset naučit sestavovat a správně používat různé komplikované mechanismy a stroje. Autor zdůrazňuje velký důraz na pozdější automatizaci některých procesů, což zase může připomínat české Factorio. Na rovinu řečeno, slibovaná logická část působí daleko zajímavěji než ten survival, kterého je v posledních letech snad až příliš.

Kromě samotné hry dostanou případní přispěvatelé možnost i přímo ovlivňovat její budoucí podobu. Kampaň naleznete na Startovači na tomto odkazu, do konce zbývá ještě téměř celý měsíc, že by ovšem začala ve velikém stylu se rozhodně říct nedá, v době psaní článku se podařilo vybrat jen pouhé procento požadované částky.