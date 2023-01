Bojovka Granblue Fantasy: Versus nekončí, chystá se druhý díl

Povedená 2D bojovka Granblue Fantasy: Versus (předplatitelé služby PS Plus si ji mohli loni přidat do knihoven zdarma) se dočká pokračování. Rising nabídne nový příběh, víc postav a prostředí, a dokonce i jakýsi battle royale mód. Vyjít by měl v průběhu roku na playstationech a PC.