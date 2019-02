Ti, kteří si u vybraných prodejců předobjednají bojovku Mortal Kombat 11, si budou moci v březnu (prozatím bez přesných časů) zahrát betu. Ale má to ještě háček. Ačkoliv hra vyjde na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch, beta se týká pouze těch, kteří si hru objednají na PS4 a XB1. Vyplývá to z oficiálních FAQ.

Mortal Kombat 11 vychází 23. dubna.