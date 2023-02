Baldur’s Gate 3 vyjde na konci srpna i na PlayStation 5

Když jsme se v únoru roku 2020 jeli podívat na Baldur’s Gate 3 do Norimberku (viz náš článek), hra už tehdy vypadala téměř hotová. Nakonec to však trvalo ještě tři roky, než jsme se alespoň dozvěděli oficiální datum vydání. Čekání na vytoužené pokračování kultovní klasiky se už krátí, plná hra by měla vyjít na samém konci prázdnin, tedy 31. srpna. A to nejen na PC, jak bylo dopředu oznámeno, ale dokonce i na PlayStation 5. Můžete vypisovat dovolenky…