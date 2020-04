Autoři Cyberpunku 2077 pořádají soutěž v modování PC skříní

Pokud jste kreativní a láká vás chystaná hra Cyberpunk 2077, mohli byste zkusit štěstí v soutěži Cyber Up Your PC! pořádané polským CD Projektem. Vaším úkolem je vytvořit co nejlepší návrh designu PC sestavy ve stylu kyberpunku. Soutěží se nejen o moderní herní hardware, ale především o celosvětovou slávu. Všechny potřebné informace naleznete na této adrese.