Kotick zůstane šéfem Activisionu, pokud akvizice s Microsoftem padne

Loni oznámená akvizice, v rámci níž by se mělo vydavatelství Activision Blizzard stát součástí Microsoftu, naráží na odpor regulačních orgánů. Ty mohou akvizici zablokovat, případně rovnou zrušit. Pokud by se tak stalo, hráči nenáviděný CEO Activison Blizzardu Bobby Kotick by ve své pozici zůstal. Podle zdrojů Fox Business v takovém případě „rozhodně zůstane a povede společnost“. Activision podle stejného zdroje považuje britský úřad pro hospodářskou soutěž za „jedinou skutečnou potenciální překážku“.

Ohledně toho, zda Kotick ve společnosti zůstane, v případě že akvizice projde, se zprávy různí.