Microsoft nabídl EK ústupky, aby prošel největší obchod v herní historii

Evropská komise neposkytla k případu žádné další podrobnosti. Nyní si vyžádá zpětnou vazbu od konkurentů a od zákazníků, pak přijme konečné rozhodnutí. To by mělo padnout do 22. května.

Prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že firma je připravena nabídnout konkurentům licenční smlouvy, aby zmírnila obavy z narušení konkurence na trhu. Nechce však prodat lukrativní Call of Duty. V posledních týdnech společnost podepsala smlouvy se třemi společnostmi, které chtějí tuto hru uvést na své platformy.

„Stojíme si za naším slibem přinést Call of Duty více hráčům na více přístrojích. Uzavřeli jsem smlouvy o uvedení hry na konzoli Nintendo a s cloudovými službami pro streamování her firem Nvidia, Boosteroid a Ubitus,“ řekl mluvčí Microsoftu.

Minecraft lze dnes hrát prakticky na čemkoliv.

Smlouva je uzavřená na dobu deseti let a stejnou nabídku obdrželo i konkurenční Sony, které se proti akvizici vymezuje nejostřeji. Microsoft naopak argumentuje, že pokud akvizice projde, Call of Duty se dostane k více hráčům než nyní. Ostatně nakládá tak i s Minecraftem, který si v roce 2014 pořídil za zhruba 53 miliard korun.

Podle zdrojů agentury Reuters je pravděpodobné, že Microsoft díky těmto licenčním smlouvám a dalším opatřením získá od EU s akvizicí souhlas. V Evropě zkoumá spojení také britský antimonopolní úřad, ale tam zatím není jisté, zda ho povolí.

Microsoft oznámil záměr koupit vydavatelství Activision Blizzard za téměř 70 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun) loni v lednu. Ačkoliv u akcionářů prošlo vše hladce, největšímu obchodu v herní historii prozatím brání regulační orgány.

Značky, které Microsoft získal.

Co se konzolí týče, Microsoft s Xboxem za svými konkurenty zaostává. Sony s PlayStationem 5 i Nintendo se Switchem slaví u hráčů větší úspěchy. To by však mohla akvizice změnit.

Microsoft by totiž kromě Call of Duty získal i cenné značky World of Warcraft, Diablo, Hearthstone či mobilní továrnu na peníze Candy Crush. Rázem by se zvětšila také atraktivita předplatného Xbox Game Pass, do nějž Microsoft hned v den vydání umísťuje všechny své hry. Jenže zatímco Nintendo si jede svoji vlastní ligu, Sony by mohla vyrůst výrazně silnější konkurence.