Světový producent zdravotnických prostředků bude vyrábět v bývalé sauně

Firma projekt za zhruba sto milionů korun pozměnila s ohledem na někdejší výhrady obyvatel Benešovy třídy. Do bývalé sauny v Úprkově ulici pak chce přesunout strojní výrobu, která je nyní v suterénu budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v Šimkově ulici.

Vznikají tam plastové či titanové polotovary pro výrobu zdravotnických produktů.

„Současné podmínky nám již nevyhovují, naproti tomu v Úprkově ulici jsou prostory vhodné pro umístění našeho CNC stroje a dalšího zařízení a zázemí. Jednáme s majitelkou o koupi nemovitosti a zároveň s městem o koupi pozemku. Jde dohromady o částku zhruba deset milionů korun a investice do úprav objektu by měly činit zhruba dvacet milionů korun,“ uvedl majitel a šéf výzkumu společnosti Ella-CS Karel Volenec. Podle něj výroba nezatíží okolí ani si nevyžádá větší stavební úpravy.

„Naše výroba je neviditelná a neslyšitelná, srovnatelná třeba s hodinářstvím, hluk je tam spíš kvůli blízké silnici. Pracovníků tam bude řádově do deseti. Je to pro nás zajímavá lokalita, mluvili jsme i se sousedy a nevyskytl se žádný problém. Neplánujeme tam nic, co by rušilo nebo vyžadovalo dopravní obsluhu. Myslím si, že bychom mohli být vítanou alternativou k provozům, jako je třeba třeba rozvoz pizzy, hospoda nebo pivovar,“ konstatoval Volenec.

„Společnost má zájem o pozemek pod objektem bývalé sauny a o část okolního pozemku u budovy. Na tento pozemek je zpracován znalecký posudek a geometrický plán a záměr prodeje pozemku je již vyvěšen na úřední desce. K plánům nového využití objektu sauny se odbor hlavního architekta vyjádřil bez připomínek. Případný prodej bude muset samozřejmě schválit hradecké zastupitelstvo,“ sdělil tiskový mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář.



S několikanásobně vyšší investicí společnost počítá v případě výstavby nového vědecko-výzkumného centra, které chce postavit v Domečkově ulici poblíž polikliniky na Benešově třídě.

Firma tam chce přesunout svoji „základnu“ z ulice Milady Horákové a provozovat tam vědecko-výzkumnou, obchodní, administrativní či školicí činnost. Projekt představila již před několika lety, jenže narazila na odpor místních, kteří se obávali, že dojde k zastavění parku.

Centrum bude menší

„Tvrzení, že zabetonujeme park, jak jsme před několika lety slyšeli, není fér. Pokud by výbor samosprávy přišel s tím, že nás tam nechce, tak tam nepůjdeme. Nebudeme někde, kde nás nechtějí,“ podotkl Volenec.

Budova má stát v těsném sousedství polikliniky na okraji zelené plochy a podle komise místní samosprávy již místním nevadí.

„My proti tomu nic nemáme, o žádném odporu k výstavbě v současné době nevím. Myslím si, že je naopak dobře, když se něco buduje. Společnost přislíbila parkovací místa či úpravy Domečkovy ulice,“ uvedl předseda komise místní samosprávy Moravské Předměstí–sever Bedřich Kabilka.

Společnost Ella-CS původní projekt zhruba o třetinu zmenšila a rozšířila okolní zeleň. Původně měla v budově sídlit i strojní výroba, která by nakonec měla být v někdejší sauně. Nyní se tam počítá s laboratořemi či s výzkumnou a školicí činností.

„Rozpočet nového centra je zhruba sto milionů korun. Nová budova bude mít tři podlaží a nebude vyšší než sousední budova polikliniky. Nedaleko je fakultní nemocnice či farmaceutická fakulta, vedle je poliklinika, tvoří to jasný a logický komplex a také architektonicky to tam fantasticky sedí. Vneseme tam zeleň, ticho, klid a profesionalitu. Když lidé slyší slovo výroba, představí si fabriku, ale tou my nejsme. V centru budou špičkové laboratoře vybavené super čistou technologií, která nemá se standardní výrobou nic společného. V původní velké variantě jsme předpokládali, že tam bude i strojní výroba, bez které nejsme schopni dělat prototypy,“ vysvětlil dále Volenec.

Horizont, kdy by se mohlo začít stavět, podle šéfa firmy Ella-CS záleží na novém územním plánu města.

„Čekáme na nový územní plán, ve kterém půjde o plochu určenou pro naše účely. Jednou to už prošlo zastupitelstvem, bylo to schváleno a bylo před podpisem smlouvy. Já jsem to nakonec nepodepsal, protože kolega našel v územním plánu, že se tam počítá s výstavbou vysokopodlažních bytových jednotek. Já však nejsem ani nebudu developer,“ řekl Volenec.

Podle radnice by výstavbě nemělo nic bránit.

„Co se týká výstavby vědecko-výzkumného centra, je tento záměr z hlediska současného i podle návrhu nového územního plánu s nimi v souladu. V novém územním plánu nedochází ke změně využití ploch, pouze ke změně názvosloví dle nové legislativy,“ sdělil Vinklář a dodal, že park u polikliniky podle nového územního plánu zůstane čistě zelenou plochou.

Stenty z Hradce

Výstavbu vědeckého centra vítá i hradecký primátor Alexandr Hrabálek. „Ella je skutečně špičková firma, která dosáhla světových kvalit a proslulosti. Stenty, které vyrábí, jsou naprosto inovativní, v některých ohledech ukazují světu cestu. Myslím si, že by mělo být v zájmu města, aby takováto firma s velmi čistým provozem a s obrovskou přidanou hodnotou v Hradci Králové zůstala,“ vyjádřil se Hrabálek.

Společnost Ella-CS má celkem zhruba 120 zaměstnanců, z toho několik desítek lidí se zabývá výrobou v Třebechovicích pod Orebem a přibližně 60 až 70 lidí pracuje v současné centrále v ulici Milady Horákové na Moravském Předměstí v Hradci Králové. Podobný počet pracovníků by se měl přesunout do nového centra.

Firma vyvíjí a vyrábí speciální zdravotnické prostředky a techniku a její vlajkovou lodí jsou biodegradabilní stenty pomáhající například při léčbě vážných nemocí zažívacího traktu. Několik centimetrů dlouhá drátěná trubička slouží jako výztuha, která se vsouvá do poškozeného a zúženého jícnu pacienta. Oproti kovovým stentům, které v těle zůstávají nebo je třeba dalšího zákroku k jejich odstranění, výrobky Elly z Hradce Králové se časem samy rozpadnou.