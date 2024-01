Chlapec v Hradci patrně zemřel kvůli cigaretě, podle místních útočil narkoman

„Obvinili jsme ve čtvrtek zadrženého 32letého muže ze zvlášť závažného zločinu vražda. Klademe mu za vinu, že po předchozí hádce napadl kuchyňským nožem 14letého chlapce, který na místě na následky zranění zemřel,“ uvedla v pátek dopoledne k vraždě mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Obviněnému muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo trest výjimečný. „V nejbližší době podáme ke státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného muže do vazby,“ dodala mluvčí policie.

„Viděl jsem ho ležet u kolejí, křičel bolestí tak, že to bylo slyšet sto metrů daleko. Už u něj byli nádražáci a poskytovali mu první pomoc,“ popsal hrůzný zážitek ze čtvrteční směny strojvedoucí Jiří, který zrovna odjížděl se soupravou do Týniště nad Orlicí.

Hádka se strhla údajně kvůli cigaretě

„Odmítl mu dát cigaretu,“ šušká se mezi místními. Nožem útočil dvaatřicetiletý muž, místní „známá firma“ s přezdívkou Orion a výrazným tetováním v obličeji. Údajně trpí psychickými problémy, nejspíše schizofrenií, a je uživatelem tvrdých drog.

Celý incident viděl bezdomovec Martin z Chrudimi, který přespává ve vedlejším squatu: „Stalo se to na třetím nástupišti. Orion chtěl po klukovi cigaretu, on ho poslal do p***, tak mu dal šest bodných ran a kluk na konci nástupiště vykrvácel. Ještě teď je to místo a krev zasypaná od hasičů.“

Podle rodiny zavražděného se oběť s vrahem znala. „Filip nebral tvrdé drogy, kouřil jen trávu, ale myslím, že spolu měli nějaké kšefty, proto se tady mezi kolejemi včera sešli,“ řekl Josef Duna, který přišel na nádraží v pátek ráno zapálit za svého bratrance svíčku.

Místní bezdomovci i zaměstnanci hradeckého nádraží se shodují, že Orion je známá postava. Choval se nevyzpytatelně.

„Většinou všude chodil se svou maminkou, které také několikrát vyhrožoval nožem, bral pervitin a je v důchodu, protože má papíry na hlavu. Policie ho dostala kousek od ubytovny, kde s maminkou žil,“ vylíčil bezdomovec Martin.

„Jsem od Chrudimi, nocuju v Holubím domě s dalšími bezdomovci a nikdy jsem se nebál tolik jako teď. Jsem tu už čtyři roky, dům nám před pár lety podpálili feťáci, ale to nebyla taková hrůza jako teď. Pod polštářem mám sekáček na maso, bez něj prostě neusnu,“ dodal muž bez domova.

Vražda se stala ve čtvrtek kolem 17:30 mezi kolejišti mimo nástupní místa, během hodiny zadrželi policisté podezřelého v jeho bydlišti.

„Pátrali jsme i na hradeckém hlavním nádraží, kde byl kvůli tomu od 17:40 do 18:40 přerušený a pak omezený provoz,“ řekla Kormošová.

Lidé se v okolí nádraží bojí

Na hradeckém vlakovém nádraží se podle místních i dojíždějících lidí stahují party bezdomovců a bezdomovců. Opíjejí se a žebrají.

„Denně tam čekám na MHD z práce domů. Jako fakt mám někdy strach, kdo kolem mě projde. Upřímnou soustrast rodině. Mladý kluk, celý život před sebou. Jen kvůli cigaretě přišel o život,“ napsala v jedné z hradeckých facebookových skupin Monika Banoczka Cziroková a dodala, že zná rodinu zavražděného mladíka.

„Já si teda na nádraží už x let nepřipadám v bezpečí a poslední roky to tam je fakt šílený,“ zareagovala v dalším komentáři uživatelka Tereza Teuber.

Další lidé mluví i o agresivitě místních pobudů. Třeba Luďan Vilím s nimi má zkušenost: „Ono ve dne a i za tmy to tam je hrozný... Samí ‚jiní‘ „lidé“, kteří napadají lidi kolem sebe, jen že se člověk na ně koukne nebo nedá drobnou na chlast...“

V těsném sousedství nádražních budov, směrem k terminálu hromadné dopravy, se nachází i nejznámější hradecký squat a „hotel“ bezdomovců, kterému se přezdívá Holubí dům.

„Kolem hlavního nádraží, na Náměstí 28. října a blízkém okolí v poslední době běžně potkávám osoby pod vlivem drog či alkoholu. Mnohdy na těchto prostranstvích dokonce alkohol nepokrytě konzumují, a to i přes platný zákaz, který se však zde z nějakého důvodu v poslední době zjevně přestal vymáhat,“ podotkl také například uživatel Ondřej Starý.